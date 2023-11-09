Эрдоган выступит с «глобальной инициативой» по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с «глобальной инициативой» по урегулированию в секторе Газа. Об этом пишет газета Hurriyet.
Издание отмечает, что 7 ноября на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития президент заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе. Также Эрдоган отметил важность воспрепятствования преступлениям Израиля в анклаве.
Турецкий президент объявил о начале новой программы по недопущению «новых преступлений против человечности».
«Буду звонить каждому из мировых лидеров, вести с ними переговоры, при необходимости буду с ними встречаться. Я намерен начать совместную глобальную инициативу по Газе с лидерами, президентами и премьер-министрами», — заявил Эрдоган.
Политик планирует приступить к реализации инициативы после саммита Организации исламского сотрудничества, который пройдет 12 ноября в Джидде.
Ранее Эрдоган заявил, что главная цель Анкары — установление окончательного мира в израильско-палестинском вопросе, напоминает телеканал «360».
Между тем бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Турции — ключевая фигура на Ближнем Востоке, способная оказать влияние на регион и «уничтожить Израиль», пишет «Свободная пресса».
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