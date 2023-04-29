Эрдоган впервые показался на публике после болезни: видео
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 29 апреля впервые после болезни появился на публике — вместе с женой Эмине и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они посетили фестиваль аэрокосмических технологий Teknofest в Стамбуле.
Сторонники встречали действующего главу государства с цветами.
Эрдоган впервые провел публичное мероприятие на фоне слухов о том, что у него инфаркт. Ни он, ни его сторонники эту информацию не подтверждали. Сам политик ссылался на «легкую простуду». Накануне он участвовал в церемонии передачи топлива на АЭС "Аккую" по видеосвязи. В субботу президент Турции заявил, что его состояние уже «намного лучше».
14 мая в Турции пройдут парламентские и президентские выборы. Главным соперником Эрдогана за пост главы государства будет оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.
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