Эрдоган впервые показался на публике после болезни: видео

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 29 апреля впервые после болезни появился на публике — вместе с женой Эмине и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они посетили фестиваль аэрокосмических технологий Teknofest в Стамбуле.

Сторонники встречали действующего главу государства с цветами.

Эрдоган впервые провел публичное мероприятие на фоне слухов о том, что у него инфаркт. Ни он, ни его сторонники эту информацию не подтверждали. Сам политик ссылался на «легкую простуду». Накануне он участвовал в церемонии передачи топлива на АЭС "Аккую" по видеосвязи. В субботу президент Турции заявил, что его состояние уже «намного лучше».

«Турция закончится»: Эрдоган может пропустить выборы по состоянию здоровья

14 мая в Турции пройдут парламентские и президентские выборы. Главным соперником Эрдогана за пост главы государства будет оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ЭрдоганТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры