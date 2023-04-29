Эрдоган впервые показался на публике после болезни: видео

Сторонники встречали действующего главу государства с цветами.

Эрдоган впервые провел публичное мероприятие на фоне слухов о том, что у него инфаркт. Ни он, ни его сторонники эту информацию не подтверждали. Сам политик ссылался на «легкую простуду». Накануне он участвовал в церемонии передачи топлива на АЭС "Аккую" по видеосвязи. В субботу президент Турции заявил, что его состояние уже «намного лучше».