Эрдоган: Совбез ООН нуждается в реформе

Во вторник глава республики провел ужин-ифтар по случаю священного для мусульман месяца рамадан для аккредитованных в Анкаре послов иностранных государств.

«СБ ООН нуждается в экстренной и всеобъемлющей реформе, так как не в состоянии решать судьбу человечества», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее президент Турции заявлял о необходимости реформирования системы ООН и отмечал, что мир «больше пяти» постоянных членов Совбеза (России, США, Китая, Великобритании, Франции).

