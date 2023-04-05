Эрдоган: Совбез ООН нуждается в реформе

Совету безопасности ООН необходимо реформирование из-за неспособности решать «судьбу человечества». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Во вторник глава республики провел ужин-ифтар по случаю священного для мусульман месяца рамадан для аккредитованных в Анкаре послов иностранных государств.

«СБ ООН нуждается в экстренной и всеобъемлющей реформе, так как не в состоянии решать судьбу человечества», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее президент Турции заявлял о необходимости реформирования системы ООН и отмечал, что мир «больше пяти» постоянных членов Совбеза (России, США, Китая, Великобритании, Франции).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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