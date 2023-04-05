Эрдоган: Совбез ООН нуждается в реформе
Совету безопасности ООН необходимо реформирование из-за неспособности решать «судьбу человечества». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Во вторник глава республики провел ужин-ифтар по случаю священного для мусульман месяца рамадан для аккредитованных в Анкаре послов иностранных государств.
«СБ ООН нуждается в экстренной и всеобъемлющей реформе, так как не в состоянии решать судьбу человечества», — цитирует Эрдогана ТАСС.
Ранее президент Турции заявлял о необходимости реформирования системы ООН и отмечал, что мир «больше пяти» постоянных членов Совбеза (России, США, Китая, Великобритании, Франции).
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Трамп: Политика администрации США ведет к мировой войне
- СМИ: Сокращение нефтедобычи ОПЕК+ нанесет по Западу тройной удар
- Российские танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами защиты «Арена-М»
- Эрдоган: Совбез ООН нуждается в реформе
- МИД выразил протест временному поверенному в делах Франции из-за фейков о ВС России
- Минобороны показало подготовку операторов дронов перед участием в СВО
- Британский полковник Грант назвал шесть критических ошибок ВСУ
- Хакеры атаковали сайты финских организаций в день вступления в НАТО
- Спин-офф «Джона Уика» обзавелся датой релиза
- Чавушоглу: способность Эрдогана общаться с Путиным и Зеленским вызывает зависть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru