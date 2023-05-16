Эрдоган рассказал об отношениях с Россией в случае победы во втором туре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D сделал заявление об отношениях с Россией в случае победы во втором туре выборов главы государства.
Эрдоган сообщил, что не собирается вносить коррективы в отношения Турции с Россией. То же самое касается США и других стран, уточнил он.
Президент выразил уверенность, что наберет во втором туре больше голосов, чем в первом.
Выборы президента и парламента прошли 14 мая. Действующий глава государства получил 49,51% голосов, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,88% избирателей.
Второй тур выборов состоится 28 мая, передает «Радиоточка НСН».
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