Эрдоган рассказал об отношениях с Россией в случае победы во втором туре

Эрдоган сообщил, что не собирается вносить коррективы в отношения Турции с Россией. То же самое касается США и других стран, уточнил он.

Президент выразил уверенность, что наберет во втором туре больше голосов, чем в первом.

Выборы президента и парламента прошли 14 мая. Действующий глава государства получил 49,51% голосов, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,88% избирателей.

Второй тур выборов состоится 28 мая, передает «Радиоточка НСН».

