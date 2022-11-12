Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня, передает РИА Новости.

Эрдоган рассказал о «доверительных отношениях» с Путиным

«За эти два-три дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает», — цитирует главу Турции RT.

При этом Эрдоган пояснил, что намерен коснуться в диалоге украинского кризиса.

По словам президента Турции, он также свяжется с лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним позицию по поводу мирных переговоров с Москвой, пишет Газета.ru.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение России об отводе войск за Днепр в Херсонской области положительным и значимым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаПереговорыВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
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