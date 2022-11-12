Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня, передает РИА Новости.
«За эти два-три дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает», — цитирует главу Турции RT.
При этом Эрдоган пояснил, что намерен коснуться в диалоге украинского кризиса.
По словам президента Турции, он также свяжется с лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним позицию по поводу мирных переговоров с Москвой, пишет Газета.ru.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение России об отводе войск за Днепр в Херсонской области положительным и значимым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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