Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня

«За эти два-три дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает», — цитирует главу Турции RT.

При этом Эрдоган пояснил, что намерен коснуться в диалоге украинского кризиса.

По словам президента Турции, он также свяжется с лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним позицию по поводу мирных переговоров с Москвой, пишет Газета.ru.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение России об отводе войск за Днепр в Херсонской области положительным и значимым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



