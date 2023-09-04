Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Путиным
4 сентября 202312:46
Президент Турции Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
Отмечается, что Эрдогана в аэропорту встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский и другие официальные лица.
Это будет первая личная встреча спустя почти год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган выразил благодарность россиянам за помощь в ликвидации лесных пожаров
- В России изобрели электросамокат, управляемый силой мысли
- Российские средства РЭБ за сутки уничтожили и подавили 24 беспилотника ВСУ
- Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи
- Силовики предотвратили теракт под Калугой
- Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине
- Около 120 домов повреждено в белгородском поселке при обстрелах
- Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку
- Шольц опубликовал фото с пиратской повязкой
- В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru