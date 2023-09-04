Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают СМИ.

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Отмечается, что Эрдогана в аэропорту встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский и другие официальные лица.

Это будет первая личная встреча спустя почти год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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