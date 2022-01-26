Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Ранее в Турции заявили о желании пригласить Путина и Зеленского приехать в республику для обсуждения разногласий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любых государств по урегулированию ситуации на Украине.

По словам Эрдогана, Турция в настоящее время ожидает ответ на предложение от Кремля.





