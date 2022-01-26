Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее в Турции заявили о желании пригласить Путина и Зеленского приехать в республику для обсуждения разногласий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любых государств по урегулированию ситуации на Украине.

По словам Эрдогана, Турция в настоящее время ожидает ответ на предложение от Кремля.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
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