Эрдоган предложит парламенту рассмотреть поправки в конституцию

«Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию, которое мы актуализировали еще перед выборами», - сказал глава государства в обращении к нации.

Эрдоган ранее говорил о необходимости новой конституции. Он призвал все политические силы принять участие в разработке проекта.

Эрдоган 28 мая победил во втором туре президентских выборов. 3 июня он принес присягу и вступил в должность еще на пять лет, передает «Радиоточка НСН».

