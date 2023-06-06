Эрдоган предложит парламенту рассмотреть поправки в конституцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию республики, пишет РИА Новости.
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«Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию, которое мы актуализировали еще перед выборами», - сказал глава государства в обращении к нации.
Эрдоган ранее говорил о необходимости новой конституции. Он призвал все политические силы принять участие в разработке проекта.
Эрдоган 28 мая победил во втором туре президентских выборов. 3 июня он принес присягу и вступил в должность еще на пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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