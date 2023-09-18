Эрдоган предложил Маску построить завод Tesla в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с миллиардером Илоном Маском для обсуждения возможных инвестиций в промышленность республики. Об этом сообщили в управлении по связям администрации главы государства.

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«Эрдоган принял Илона Маска, основателя компаний Tesla и SpaceX... в Нью-Йорке... В свете выхода... продукции Tesla на турецкий рынок, Эрдоган призвал компанию открыть свой седьмой завод в Турции», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что турецкий президент пригласил предпринимателя на технологический фестиваль Teknofest в Измире, пишет «Свободная пресса». Также глава государства рассказал о концепции Digital Türkiye и о стратегии искусственного интеллекта. Как указал Эрдоган, благодаря шагам в рамках космической программы Анкары могут также возникнуть возможности для сотрудничества с SpaceX.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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