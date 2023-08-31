Эрдоган пообещал сохранить независимый курс Турции
Турция продолжит придерживаться независимого курса во внешней политике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Слова главы государства передает агентство Anadolu.
Политик отметил, что внешнее давление на Турцию нарастает. В условиях неопределенности Анкара активно использует свои дипломатические, экономические и военные достижения, сказал Эрдоган.
Президент заверил, что республика не поддастся внешнему давлению, будет проводить независимый курс и не станет «гоняться за приключениями».
По данным телеканала Haberturk, Эрдоган 4 сентябре проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили скорую встречу глав государств, сообщает «Радиоточка НСН».
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