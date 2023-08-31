Эрдоган пообещал сохранить независимый курс Турции

Политик отметил, что внешнее давление на Турцию нарастает. В условиях неопределенности Анкара активно использует свои дипломатические, экономические и военные достижения, сказал Эрдоган.

Президент заверил, что республика не поддастся внешнему давлению, будет проводить независимый курс и не станет «гоняться за приключениями».

По данным телеканала Haberturk, Эрдоган 4 сентябре проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили скорую встречу глав государств, сообщает «Радиоточка НСН».

