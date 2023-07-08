Эрдоган понадеялся на встречу с Путиным в августе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в августе.
«Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», - заявил президент Турции на митинге в городе Байбурт.
Президент Турции накануне провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Встреча продлилась 2,5 часа. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Киев заслуживает членства в НАТО.
Турецкий лидер ранее отметил, что планирует встретиться с президентом РФ в ближайшие два месяца. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 8 июля сообщил, что в планах главы государства пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган понадеялся на встречу с Путиным в августе
- Украинский полковник признал неспособность ВСУ пробить оборону ВС РФ
- Экс-разведчик Риттер: военных США на Украине уничтожат за несколько дней
- Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве
- США и Китай: взрывоопасные отношения
- Литва перекрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией
- Песков: Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом
- Глава МИД Италии не увидел благоприятных условий для переговоров по Украине
- Завуалированная дискриминация. Условия МОК отстранят спортсменов из РФ от Олимпиады-2024
- СМИ: дрон ВСУ пытался атаковать нефтяной объект в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru