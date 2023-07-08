Эрдоган понадеялся на встречу с Путиным в августе

«Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», - заявил президент Турции на митинге в городе Байбурт.

Президент Турции накануне провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Встреча продлилась 2,5 часа. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Киев заслуживает членства в НАТО.

Турецкий лидер ранее отметил, что планирует встретиться с президентом РФ в ближайшие два месяца. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 8 июля сообщил, что в планах главы государства пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».

