Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Зеленским «зерновую сделку»
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент страны Реджэп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
По его словам, турецкий лидер планирует обсудить с российским и украинским президентами ситуацию с «зерновой сделкой.
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, сообщает RT.
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