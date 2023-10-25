Эрдоган отменил свой визит в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил визит в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте республики, передает РИА Новости.

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Как отметил Эрдоган, он отменил программу поездки в Израиль, «визита не будет». Политик раскритиковал действия израильских военных в секторе Газа: по его мнению, атакующие анклав и поддерживающие такие удары проявляют признаки «психического заболевания».

По словам Эрдогана, Турция не позволит «убивать детей в Газе». Президент добавил, что Анкара планировала нормализовать отношения с Тель-Авивом, однако Израиль «злоупотребил доброжелательностью Турции» и не сделал ответных шагов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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