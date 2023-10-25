Эрдоган отменил свой визит в Израиль

Как отметил Эрдоган, он отменил программу поездки в Израиль, «визита не будет». Политик раскритиковал действия израильских военных в секторе Газа: по его мнению, атакующие анклав и поддерживающие такие удары проявляют признаки «психического заболевания».

По словам Эрдогана, Турция не позволит «убивать детей в Газе». Президент добавил, что Анкара планировала нормализовать отношения с Тель-Авивом, однако Израиль «злоупотребил доброжелательностью Турции» и не сделал ответных шагов.

