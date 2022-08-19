Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом турецкий лидер заявил журналистам.

Ситуацию на Запорожской АЭС будут транслировать беспилотники

Эрдоган подчеркнул, что тема ЗАЭС «не случайна».

«Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. <...> Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», — цитирует турецкого президента РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаАЭСВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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