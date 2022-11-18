Эрдоган обсудил с Путиным отношения между Турцией и Россией
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения между странами и развитие ситуации вокруг зернового коридора. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Отмечается, что Эрдоган выразил мнение о необходимости оживления переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Анкара и Москва проведут технические, юридические и коммерческие оценки для достижения общих целей в создании газового хаба.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция ведет переговоры с Россией о строительстве АЭС в Синопе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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