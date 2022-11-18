Эрдоган обсудил с Путиным отношения между Турцией и Россией

Отмечается, что Эрдоган выразил мнение о необходимости оживления переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Анкара и Москва проведут технические, юридические и коммерческие оценки для достижения общих целей в создании газового хаба.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция ведет переговоры с Россией о строительстве АЭС в Синопе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

