Эрдоган крикнул «Слава Украине» в Киеве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Киев поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине». Соответствующая видеозапись размещена на странице Офиса главы украинского государства в Facebook.
На кадрах Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский идут по красной ковровой дорожке, после чего гость повернулся лицом к микрофону и крикнул «Слава Украине». В ответ солдаты почетного караула поприветствовали турецкого лидера фразой «Героям слава!»
Приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» использовались украинскими коллаборационистами в годы Второй мировой войны. В 2018 году занимавший пост президента Украины Петр Порошенко сделал этот клич официальный приветствием в украинской армии.
Отметим, что перед визитом в Киев Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России и продолжит наблюдать за положением крымских татар. В ответ пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков предложил Эрдогану приехать в Крым.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене