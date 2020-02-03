Эрдоган крикнул «Слава Украине» в Киеве

Приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» использовались украинскими коллаборационистами в годы Второй мировой войны. В 2018 году занимавший пост президента Украины Петр Порошенко сделал этот клич официальный приветствием в украинской армии.

Отметим, что перед визитом в Киев Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России и продолжит наблюдать за положением крымских татар. В ответ пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков предложил Эрдогану приехать в Крым.

