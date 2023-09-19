Эрдоган: Конфликт на Украине будет длиться долго

По словам турецкого лидера, кризис «закончится не скоро», однако Анкара надеется, что конфликт завершится «как можно скорее». Как отметил Эрдоган, Россия придерживается позиции скорейшего завершения кризиса, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, турецкий президент отметил, что сотрудничает с РФ и доверяет ей не меньше, чем западным странам, пишет RT.

«Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. Последние 50 лет мы стояли у порога Евросоюза, и в настоящий момент я доверяю России не меньше, чем Западу», — подчеркнул Эрдоган.

Как отметил политик, Анкара получает от Москвы природный газ, сотрудничает в оборонной промышленности, делает «совместные шаги вперед». По словам Эрдогана, у Турции и стран ЕС разная позиция по России. Так, турецкий лидер назвал РФ одним из своих ближайших соседей.

«У нас общая история», — заключил Эрдоган.

