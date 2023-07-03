Эрдоган: Инициативам Турции по примирению России и Украины мешают лоббисты войны

По его словам, если бы инициативы Турции были приняты во внимание и воспринимались как способ достойно завершить конфликт, это позволило бы избежать «столько потерь и слез». Слова Эрдогана транслировались по местным телеканалам.

При этом, подчеркнул президент Турции, лоббисты войны по-прежнему давят на Турцию через оппозицию из-за сбалансированной политики Анкары.

Эрдоган пообещал, что Турция будет продолжать вести диалог с Россией и Украиной на уровне глав государств и воплощать в жизнь миротворческие инициативы.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и его американский коллега Джо Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

