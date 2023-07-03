Эрдоган: Инициативам Турции по примирению России и Украины мешают лоббисты войны
Инициативы по мирному разрешению противостояния Украины и России, выдвинутые Турцией, в том числе обмен пленными и зерновая сделка, наткнулись на сопротивление лоббистов дальнейших военных действий. Об этом по итогам заседания правительства заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, если бы инициативы Турции были приняты во внимание и воспринимались как способ достойно завершить конфликт, это позволило бы избежать «столько потерь и слез». Слова Эрдогана транслировались по местным телеканалам.
При этом, подчеркнул президент Турции, лоббисты войны по-прежнему давят на Турцию через оппозицию из-за сбалансированной политики Анкары.
Эрдоган пообещал, что Турция будет продолжать вести диалог с Россией и Украиной на уровне глав государств и воплощать в жизнь миротворческие инициативы.
Ранее сообщалось, что Эрдоган и его американский коллега Джо Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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