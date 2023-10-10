Эрдоган хочет обсудить c Путиным палестино-израильский конфликт

Об этом он заявил на брифинге с канцлером Австрии в Анкаре. Среди желаемых собеседников президент Турции назвал и генсека ООН Антониу Гутерреша.

«Пока мы будем медлить, наш регион не сможет вырваться из водоворота крови и слез. Вчера я провел серию телефонных разговоров в этих рамках, сегодня у меня будут переговоры с президентом России», - сказал Эрдоган.

Накануне Анкара заявила о готовности стать посредником для прекращения конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».