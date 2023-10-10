Эрдоган хочет обсудить c Путиным палестино-израильский конфликт
10 октября 202319:14
Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает во вторник, 10 октября, обсудить с российским лидером Владимиром Путиным палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.
Об этом он заявил на брифинге с канцлером Австрии в Анкаре. Среди желаемых собеседников президент Турции назвал и генсека ООН Антониу Гутерреша.
«Пока мы будем медлить, наш регион не сможет вырваться из водоворота крови и слез. Вчера я провел серию телефонных разговоров в этих рамках, сегодня у меня будут переговоры с президентом России», - сказал Эрдоган.
Накануне Анкара заявила о готовности стать посредником для прекращения конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru