Эрдоган хочет обсудить c Путиным палестино-израильский конфликт

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает во вторник, 10 октября, обсудить с российским лидером Владимиром Путиным палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

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Об этом он заявил на брифинге с канцлером Австрии в Анкаре. Среди желаемых собеседников президент Турции назвал и генсека ООН Антониу Гутерреша.

«Пока мы будем медлить, наш регион не сможет вырваться из водоворота крови и слез. Вчера я провел серию телефонных разговоров в этих рамках, сегодня у меня будут переговоры с президентом России», - сказал Эрдоган.

Накануне Анкара заявила о готовности стать посредником для прекращения конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИзраильПалестинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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