Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
По словам турецкого лидера, российский президент стал «гораздо мягче» и более открыт для переговоров с Киевом.
«Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — сказал Эрдоган журналистам.
В среду президент Турции провел телефонный разговор с Зеленским, напоминает «Свободная пресса». В ходе беседы Эрдоган заявил о необходимости сохранить дипломатическое решение конфликта.
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