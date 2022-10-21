Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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По словам турецкого лидера, российский президент стал «гораздо мягче» и более открыт для переговоров с Киевом.

«Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — сказал Эрдоган журналистам.

В среду президент Турции провел телефонный разговор с Зеленским, напоминает «Свободная пресса». В ходе беседы Эрдоган заявил о необходимости сохранить дипломатическое решение конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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