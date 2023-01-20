Эрдоган: Анкара готова стать посредником в урегулировании украинского кризиса

Анкара готова стать посредником для достижения мирного соглашения межу Москвой и Киевом. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает канцелярия президента Турции, передает РИА Новости.

По словам Эрдогана, его страна готова внести весомый вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной.

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Глава Турецкой республики также выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибли 18 человек, в том числе и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Ранее в МИД Китая заявили, что Пекин продолжит прилагать усилия по переговорам на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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