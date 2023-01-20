Эрдоган: Анкара готова стать посредником в урегулировании украинского кризиса

Анкара готова стать посредником для достижения мирного соглашения межу Москвой и Киевом. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает канцелярия президента Турции, передает РИА Новости.

По словам Эрдогана, его страна готова внести весомый вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной.