Эрдоган: Анкара готова стать посредником в урегулировании украинского кризиса
Анкара готова стать посредником для достижения мирного соглашения межу Москвой и Киевом. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает канцелярия президента Турции, передает РИА Новости.
По словам Эрдогана, его страна готова внести весомый вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной.
Глава Турецкой республики также выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибли 18 человек, в том числе и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Ранее в МИД Китая заявили, что Пекин продолжит прилагать усилия по переговорам на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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