Эксперт: внутренняя смута в России не имеет перспектив

По его мнению, на внутреннюю смуту в России рассчитывали на Западе. Также эскалация подогревалась информационными и диверсионными методами из Киева, сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

«Внутренняя смута оказалась неспособна подорвать основы нашего государства, так же, как не сработали санкции, попытки международной изоляции, информационная война. У нее нет ни общественной, ни элитной поддержки», - считает аналитик.

Подразделения частной военной компании «Вагнер» утром 24 июня заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК предательством и потребовал нейтрализовать организаторов мятежа.

Переговоры велись при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».

