Эксперт: внутренняя смута в России не имеет перспектив
Россия в ситуации с ЧВК «Вагнер» продемонстрировала миру модель подавления мятежа с минимальным ущербом, считает крымский политолог Денис Батурин.
По его мнению, на внутреннюю смуту в России рассчитывали на Западе. Также эскалация подогревалась информационными и диверсионными методами из Киева, сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
«Внутренняя смута оказалась неспособна подорвать основы нашего государства, так же, как не сработали санкции, попытки международной изоляции, информационная война. У нее нет ни общественной, ни элитной поддержки», - считает аналитик.
Подразделения частной военной компании «Вагнер» утром 24 июня заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК предательством и потребовал нейтрализовать организаторов мятежа.
Переговоры велись при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru