По его мнению, Польша, вместо того, чтобы помогать украинским антифашистам в ликвидации «преступного режима в Киеве», встала на сторону Украины, тем самым поддержав «фашистский режим».

«Если бы Польша действительно сопереживала независимости Украины и украинского народа, то польская армия наравне с ВС РФ участвовала бы в специальной военной операции по освобождению народов Украины от оккупационного режима в Киеве», — подчеркнул Мендкович.

Эксперт также добавил, что призывы Варшавы к странам НАТО передать Украине танки - всего лишь дешёвая пропаганда.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Польша передаст Украине роту танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

