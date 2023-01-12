Эксперт посоветовал Польше принять участие в СВО на стороне России

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что странам, которые заинтересованы в независимости Украины, следует встать на сторону России, сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, Польша, вместо того, чтобы помогать украинским антифашистам в ликвидации «преступного режима в Киеве», встала на сторону Украины, тем самым поддержав «фашистский режим».

«Если бы Польша действительно сопереживала независимости Украины и украинского народа, то польская армия наравне с ВС РФ участвовала бы в специальной военной операции по освобождению народов Украины от оккупационного режима в Киеве», — подчеркнул Мендкович.

Эксперт также добавил, что призывы Варшавы к странам НАТО передать Украине танки - всего лишь дешёвая пропаганда.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Польша передаст Украине роту танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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