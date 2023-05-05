Экс-замгенсека НАТО предупредила США об опасности после попытки атаки дронов
5 мая 202317:42
Бывшая заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер предупредила Соединенные Штаты о «моментах крайней опасности» после попытки атаки дронов на Кремль. Об этом сообщило РИА Новости.
Она отметила, что обеспокоена тем, что Кремль сразу заявил, что за этим стоят США.
Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил НСН, что Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru