Экс-замгенсека НАТО предупредила США об опасности после попытки атаки дронов

Она отметила, что обеспокоена тем, что Кремль сразу заявил, что за этим стоят США.

Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил НСН, что Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль, сообщает «Радиоточка НСН».

