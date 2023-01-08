Экс-советник ЦРУ: США могут совершить глупость из-за успехов России
США могут по глупости продолжить эскалацию конфликта на Украине в борьбе с Россией, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», — отмечает экс-советник ЦРУ.
Он отмечает, что ни президент США Джо Байден, ни российский лидер Владимир Путин не идут на уступки. При этом он раскрыл новую тактику России на Украине, где военные наносят непоправимый урон не только местной энергетической инфраструктуре, но уничтожают вооружение, поставляемое на Украину с Запада.
«США уже потратили так много денег на Украину и так твердо привержены полному поражению России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для США, которые все еще страдают от фиаско в Афганистане», — отмечается в публикации.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев начнет терпеть поражение до поставок Украине нового вооружения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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