Экс-советник Пентагона: Россия и Европа заключат договор о нейтралитете Украины

Конфликт на Украине закончится подписанием соглашения о нейтралитете той части территорий, которую сохранит Киев. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Шойгу заявил о нарушении выпуска ряда вооружений на Украине после ударов

Он отметил, что Евросоюз уже начал уставать от военной поддержки Киева. По словам Макгрегора, в Западной Европе все чаще стали раздаваться призывы о мире «вопреки голосу» США.

Ранее американские эксперты по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для издания Foreign Affairs выразили мнение, что к концу 2023 года Запад вынудит Украину пойти на переговоры с Россией. По их словам, США и Европа устали от конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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