Экс-советник Пентагона: Россия и Европа заключат договор о нейтралитете Украины

Он отметил, что Евросоюз уже начал уставать от военной поддержки Киева. По словам Макгрегора, в Западной Европе все чаще стали раздаваться призывы о мире «вопреки голосу» США.

Ранее американские эксперты по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для издания Foreign Affairs выразили мнение, что к концу 2023 года Запад вынудит Украину пойти на переговоры с Россией. По их словам, США и Европа устали от конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

