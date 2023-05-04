Экс-советник Пентагона: Путин сорвал ключевую секретную операцию США
Президент Владимир Путин сорвал ключевой секретный план США по ослаблению и уничтожению России, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Решение о начале спецоперации на Украине позволило защитить Россию, считает военный. Он напомнил, что западные политики часто говорили о желании максимально ослабить Москву.
«Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», - заявил бывший советник Пентагона.
Ранее Макгрегор отметил, что политика Путина позволила России избежать финансовой зависимости от Запада, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- В Госдуме назвали Бельгию «барыгой» из-за изъятия активов РФ
- Экс-советник Пентагона: Путин сорвал ключевую секретную операцию США
- СМИ: украинская ПВО пытается сбить дроны над центром Киева
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
- Спецкомиссия в Италии обсудит резкое подорожание макарон
- СМИ: член украинской делегации напал на члена делегации РФ на ПАЧЭС в Анкаре
- В Москве нарушилась работа сервисов GPS
- В США заявили, что Украина не сможет воевать с Россией без помощи Запада
- СМИ: режиссер Беркович стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма
- В Запорожской области до августа ввели запрет на продажу алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru