Решение о начале спецоперации на Украине позволило защитить Россию, считает военный. Он напомнил, что западные политики часто говорили о желании максимально ослабить Москву.

«Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», - заявил бывший советник Пентагона.

Ранее Макгрегор отметил, что политика Путина позволила России избежать финансовой зависимости от Запада, передает «Радиоточка НСН».

