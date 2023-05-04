Экс-советник Пентагона: Путин сорвал ключевую секретную операцию США

Президент Владимир Путин сорвал ключевой секретный план США по ослаблению и уничтожению России, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Решение о начале спецоперации на Украине позволило защитить Россию, считает военный. Он напомнил, что западные политики часто говорили о желании максимально ослабить Москву.

«Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», - заявил бывший советник Пентагона.

Ранее Макгрегор отметил, что политика Путина позволила России избежать финансовой зависимости от Запада, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ПентагонСШАВладимир Путин

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