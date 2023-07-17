Экс-разведчик заявил, что зарубежные партнеры встречают Лаврова как рок-звезду

Зарубежные партнеры встречают министра иностранных дел России очень радушно, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского экс-разведчика Скотта Риттера.

Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Бурунди

По его словам, это связано с тем, что Москва относится ко всем с уважением. При этом каждая серия визитов Лаврова в зарубежные страны напоминает турне рок-звезды.

Ранее Лавров прилетел на тайский остров Пхукет. Там открылось российское консульство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мид РФСергей Лавров

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