Экс-разведчик США: Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией из-за Украины

По его словам, Запад хочет, чтобы Грузия напала на Абхазию и втянула Россию в новый конфликт. Риттер отметил, что Запад рассчитывает таким образом отвлечь российские силы от Украины. При этом бывший разведчик указал, что это никак не изменит положение дел.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные страны пытаются убедить Грузию в необходимости открыть «второй фронт» против России. Он отмечал, что также западные партнеры убеждают Тбилиси, что сейчас настал «удобный момент» для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией, сообщает «Радиоточка НСН».

