Он отметил, что спустя 48 часов после приказа Зеленского о наступлении исчезнут здания Верховной рады, Министерства обороны Украины, а также президентский дворец.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может устроить провокацию с применением радиоактивных материалов у Приднестровья. Дипломат напомнила, что ранее Минобороны РФ предупреждало о подготовке Киевом провокации с целью обвинить российских военных в нанесении ударов по «радиационно опасным объектам», сообщает НСН.

