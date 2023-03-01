Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придет конец после удара по Приднестровью

Украинский лидер Владимир Зеленский будет уничтожен в случае удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Приднестровью. Такое мнение выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

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Он отметил, что спустя 48 часов после приказа Зеленского о наступлении исчезнут здания Верховной рады, Министерства обороны Украины, а также президентский дворец.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может устроить провокацию с применением радиоактивных материалов у Приднестровья. Дипломат напомнила, что ранее Минобороны РФ предупреждало о подготовке Киевом провокации с целью обвинить российских военных в нанесении ударов по «радиационно опасным объектам», сообщает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ПриднестровьеУкраина
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