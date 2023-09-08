Экс-разведчик Риттер: Путин переживет любого президента США
Российский лидер Владимир Путин переживет любого президента Соединенных Штатов и одержит победу в конфликте на Украине. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что Вашингтон не смог одолеть и свергнуть российское руководство при помощи спровоцированного им украинского конфликта. Риттер указал, что Россия, в отличие от Украины и США, находится на правильной стороне истории и в итоге одолеет своих противников.
Ранее, 5 сентября, обозреватель Унвер Сель в материале для турецкой dikGAZETE сообщил, что Киев и Евросоюз стали проигравшими сторонами в конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru