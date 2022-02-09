Экс-президент Польши призвал напасть на Россию при эскалации ситуации на Украине

По его словам, в настоящее время Москва «зашла слишком далеко», поэтому странам Запада следует проявить жёсткость и вступить с ней в открытое противостояние в случае нападения на Украину.

«Если Путин нападёт на Киев, то должен последовать незамедлительный ответный удар по Москве», — подчеркнул Валенса в интервью газете Rzeczpospolita.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения антироссийских санкций, в случае если ситуация на востоке Украины дойдёт до вооружённого противостояния, передаёт ОТР.