Экс-президент Польши призвал напасть на Россию при эскалации ситуации на Украине

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что раньше с большим уважением относился к российскому руководству, сообщает РИА Новости.

В МИД РФ заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной

По его словам, в настоящее время Москва «зашла слишком далеко», поэтому странам Запада следует проявить жёсткость и вступить с ней в открытое противостояние в случае нападения на Украину.

«Если Путин нападёт на Киев, то должен последовать незамедлительный ответный удар по Москве», — подчеркнул Валенса в интервью газете Rzeczpospolita.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения антироссийских санкций, в случае если ситуация на востоке Украины дойдёт до вооружённого противостояния, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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