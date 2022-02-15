Экс-президент Чехии назвал опасения РФ по Украине обоснованными

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус считает, что опасения РФ по вопросу Украины являются обоснованными. Об этом он написал в открытом письме к действующим властям страны, передает ТАСС.

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По мнению Клауса, российские опасения следует воспринимать серьезно. Между тем, он отметил, что Россия также преследует свои интересы, однако без нее возникший конфликт не решить.

Как заявил Клаус, главная жертва в этом конфликте великодержавных стран - Украина. Кроме того, он призвал власти страны не оказывать военную помощь Украине и не дать вовлечь республику в конфликт.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ЧехияУкраина
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