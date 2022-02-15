Экс-президент Чехии назвал опасения РФ по Украине обоснованными
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус считает, что опасения РФ по вопросу Украины являются обоснованными. Об этом он написал в открытом письме к действующим властям страны, передает ТАСС.
По мнению Клауса, российские опасения следует воспринимать серьезно. Между тем, он отметил, что Россия также преследует свои интересы, однако без нее возникший конфликт не решить.
Как заявил Клаус, главная жертва в этом конфликте великодержавных стран - Украина. Кроме того, он призвал власти страны не оказывать военную помощь Украине и не дать вовлечь республику в конфликт.
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