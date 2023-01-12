Экс-посол США Салливан заявил о «дипломатическом театре» перед 24 февраля
Перед началом специальной военной операции на Украине российские дипломаты устроили дипломатический театр, они не вели реальные переговоры с США. Об этом заявил бывший посол США в России Джон Салливан в интервью Foreign Policy.
«Когда Сергей Рябков передал мне два проекта договоров (о гарантиях безопасности России – ред. НСН), русские имитировали (дипломатическую – ред. НСН) деятельность. Они читали по бумагам. Вовлечения не было», — сказал Салливан.
Экс-посол отметил, что, когда он пытался задавать какие-то дополнительные вопросы, российские дипломаты уклонялись от ответа, зачитывая по бумажке тезисы, которые уже озвучивали ранее.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине все делается прежде всего для защиты людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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