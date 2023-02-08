Экс-полковник ВС Британии признал правоту Путина о слабости Запада
Российский лидер Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости стран Запада в военном и политическом отношении. Такое мнение выразил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон для газеты i news.
Он отметил, что у Великобритании отличная оборонная промышленность, которую иногда упускает из виду правительство, желающее сэкономить на технику иностранного производства. Экс-полковник отметил, что Великобритании необходимо развивать собственную промышленность, чтобы поддерживать силы в будущем и пополнять запасы.
Ранее Владимир Путин заявлял, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них заканчиваются. По его словам, Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину, сообщает НСН.
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