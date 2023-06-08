Экс-губернатора Красноярского края избрали сенатором от региона
Бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от региона. Об этом сообщили в законодательном собрании края.
Решение было принято на сессии регионального парламента в четверг.
«Совет Федерации Федерального Собрания РФ — это тот государственный орган, в котором Александр Викторович сможет использовать свой богатейший, разноплановый профессиональный и политический опыт на благо нашего края», — отметил спикер заксобрания Алексей Додатко.
Александр Усс сложил полномочия губернатора в апреле, бывший глава региона получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, напоминает РЕН ТВ. В мае экс-губернатора утвердили депутатом заксобрания Красноярского края, отмечает телеканал «360».
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