Экс-глава офиса Зеленского считает, что тот неудачно пародирует Путина

Бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан назвал поведение Владимира Зеленского «неудачным пародированием» лидера России Владимира Путина периода 2000-х годов.

Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

«Он хочет быть похожим [на молодого Путина], но хотеть и иметь - это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — заявил Богнад в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он отметил, что сейчас никто не может противоречить Зеленскому.

Ранее Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад». Речь идёт о переподписании Минских соглашений.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир Зеленский
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