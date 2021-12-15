Экс-глава офиса Зеленского считает, что тот неудачно пародирует Путина

«Он хочет быть похожим [на молодого Путина], но хотеть и иметь - это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — заявил Богнад в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он отметил, что сейчас никто не может противоречить Зеленскому.

Ранее Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад». Речь идёт о переподписании Минских соглашений.

