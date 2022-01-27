Экс-глава Интерпола Украины призвал Россию вступить в НАТО

Как уточнил бывший парламентарий, такое предложение прозвучало в «неком американском СМИ».

"Решением всех накопившихся вопросов <…> является вступление России в НАТО», — считает Куликов.

Экс-глава украинского Интерпола подчеркнул, что основная задача Североатлантического альянса — «противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», Россия и НАТО могут быть союзниками в этих вопросах. Вместе с тем Куликов отметил, что вступление РФ в организацию — сценарий из разряда «невероятных».

Кроме того, политик призвал искать невоенный выход из сложной внешнеполитической ситуации, пишет «Свободная пресса».

Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод предложил предоставить России членство в НАТО. По его словам, Западу следует изменить отношение к РФ и принять страну в альянс во избежание военного конфликта, пишет RT.

