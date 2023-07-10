Экс-генсек НАТО Солана: Важно не допустить реального конфликта с Россией
Бывший генеральный секретарь НАТО, экс-верховный представитель Евросоюза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана заявил, что важно избежать прямого конфликта России с альянсом и США. Об этом политик рассказал в интервью газете Mundo.
«Очень важно избежать реального конфликта, потому что сейчас он есть между Россией и Украиной, но как только он перейдет в конфликт со странами НАТО и США, он превратится в ядерный конфликт, мы поднимемся до уровня третьей мировой войны», — считает Солана.
Экс-генсек подчеркнул, что в текущей ситуации нужно действовать «взвешенно и разумно». Солана добавил, что НАТО сейчас помогает Украине, но не находится в состоянии конфликта с Россией.
Между тем действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия является одной из главных угроз для блока, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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