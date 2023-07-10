Экс-генсек НАТО Солана: Важно не допустить реального конфликта с Россией

«Очень важно избежать реального конфликта, потому что сейчас он есть между Россией и Украиной, но как только он перейдет в конфликт со странами НАТО и США, он превратится в ядерный конфликт, мы поднимемся до уровня третьей мировой войны», — считает Солана.

Экс-генсек подчеркнул, что в текущей ситуации нужно действовать «взвешенно и разумно». Солана добавил, что НАТО сейчас помогает Украине, но не находится в состоянии конфликта с Россией.

Между тем действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия является одной из главных угроз для блока, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

