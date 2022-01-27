Экс-депутат Рады предложил Зеленскому «быть осторожнее со словами»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно следить за своими словами, чтобы не допустить паники и эскалации. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в своем Facebook.
«Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», — подчеркнул политик.
При этом Мураев предположил, что войны «точно не будет» в том случае, если правительство Украины «поступит правильно».
Слова Зеленского об оккупации Харькова прозвучали в его интервью изданию Washington Post. По его мнению, Россия может «вторгнуться» в город под предлогом защиты русскоязычного населения.
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