Экс-депутат ЕП заявил, что Зеленский хочет нажиться на военных действиях
Украинский лидер Владимир Зеленский хочет нажиться на военном конфликте и обогатить своих западных партнеров. Такое мнение выразил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter.
По его словам, «кучка сумасшедших» хочет продолжения боевых действий. Филиппо указал, что страны Запада прекрасно знают и понимают, что смогут разбогатеть на этом. Экс-депутат ЕП подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо остановить.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий высказался насчет передачи Украине танков Leopard. По его словам, Варшава может это сделать и без согласия Германии, сообщает журнал «Профиль». А генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине.
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