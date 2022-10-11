Экс-депутат бундестага назвал взрыв на Крымском мосту провокацией

По мнению парламентария, инцидент был очередной попыткой эскалации ситуации на Украине, «чтобы отодвинуть ее от мирных переговоров», пишет «Свободная пресса».

«Кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на Украине прекратился и обе стороны сели за стол переговоров. Как только начинает вырисовываться ситуация, в которой возможны или могли бы быть мирные решения этого конфликта <...> сразу включается хорошо спланированная провокация, которая ставит крест на этих попытках», — цитирует Гердта РИА Новости.



В субботу, 8 октября, что на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля. В результате загорелись топливные цистерны проезжавшего по мосту железнодорожного состава, были частично разрушены два автомобильных пролета переправы. Сообщалось, что при взрыве погибли три человека, еще трое числятся пропавшими без вести, пишет Газета.ру.

