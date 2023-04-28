Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Байден скрыл истинное положение дел на Украине

Как отметил эксперт, Байден не смог заложить основу для переговоров внутри страны и за границей. Теперь перед главой государства может встать «неудобный выбор» между наблюдением за развалом Украины и эскалацией конфликта из-за вмешательства США или НАТО, пишет Ura.ru.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, американская администрация убеждает граждан в успешном положении Киева на фронте, отмечает РЕН ТВ. В Белом доме не делают ничего для подготовки американцев к мирному разрешению украинского кризиса или успеху России на поле боя.

«Так же, как это было во Вьетнаме и Ираке, правда рано или поздно вскроется ... Вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули», — подчеркнул Биб.

