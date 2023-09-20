Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил о разработке Россией нового оружия

Президент России Владимир Путин накануне в ходе заседания Военно-промышленной комиссии в Ижевске сообщил о росте производства бронетехники в два раза. Путин уточнил, что отечественный военно-промышленный комплекс нарастил объем производства особо востребованных средств поражения в три раза.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в ближайшие семь лет производство беспилотных летательных аппаратов увеличится вдвое. Глава кабмина отметил, что речь идет о средних и тяжелых БПЛА, передает «Радиоточка НСН».

