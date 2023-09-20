Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил о разработке Россией нового оружия
США должны насторожиться из-за слов президента России Владимира Путина о новом виде оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он напомнил, что пять лет назад Россия сказала, что обладает гиперзвуковыми ракетами, но США тогда не восприняли это всерьез, а теперь всем не до смеха.
Президент России Владимир Путин накануне в ходе заседания Военно-промышленной комиссии в Ижевске сообщил о росте производства бронетехники в два раза. Путин уточнил, что отечественный военно-промышленный комплекс нарастил объем производства особо востребованных средств поражения в три раза.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в ближайшие семь лет производство беспилотных летательных аппаратов увеличится вдвое. Глава кабмина отметил, что речь идет о средних и тяжелых БПЛА, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru