«Единая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Красноярского края Михаила Котюкова
Cекретарь красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко заявил, что политорганизация выдвинула врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова кандидатом от партии на пост главы региона, сообщает ТАСС.
По его словам, голосование прошло в рамках конференции регионального отделения партии, кандидатуру Котюкова поддержали 188 делегатов из присутствующих 212.
Ранее указ о назначении Котюкова на должность врио губернатора Красноярского края подписал президент России Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН». Бывший замминистра финансов сменил на этом посту Александра Усса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru