ЕC подписал контракты об инвестициях в ВПК Украины на сумму в €1 млрд

По его словам, деньги планируется потратить на производство ракет и беспилотников на украинских заводах. Он отметил, что еще €900 млн Европа потратит на закупку оружия и боеприпасов для Киева. Эту сумму возьмут из процентов по замороженным российским активам, уточнил чиновник.

Фрис добавил, что для развития партнерства будет создана специальная комиссия по сотрудничеству. По его мнению, оно будет выгодным для обеих сторон, так как украинские инженеры якобы могут многому научить европейских производителей оружия.

Ранее сообщалось, что страны ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России, напоминает НСН.

