Джонсон не увидел деэскалации на границах Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил членам своего кабинета, что признаков деэскалации обстановки на границах Украины пока не наблюдается. Об этом сообщает информагентство PA со ссылкой на представителя премьерской канцелярии.

По его словам, Джонсон заявил, что Лондон «возглавляет усилия», направленные на согласование западного пакета санкций, которые будут применены против Москвы в случае военного вторжения на Украину.

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Вместе с тем британский премьер надеется на дипломатическое решение возможного конфликта. Также Джонсон заявил о праве Украины стремиться к членству в НАТО и самостоятельно определять свою судьбу, передает ТАСС.

Во вторник Борис Джонсон прибыл в Киев, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Италии Марио Драги ранее во вторник заявил, что сторонам украинского конфликта следует придерживаться деэскалации.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаБорис Джонсон
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