Джонсон не увидел деэскалации на границах Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил членам своего кабинета, что признаков деэскалации обстановки на границах Украины пока не наблюдается. Об этом сообщает информагентство PA со ссылкой на представителя премьерской канцелярии.

По его словам, Джонсон заявил, что Лондон «возглавляет усилия», направленные на согласование западного пакета санкций, которые будут применены против Москвы в случае военного вторжения на Украину.