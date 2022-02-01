Джонсон не увидел деэскалации на границах Украины
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил членам своего кабинета, что признаков деэскалации обстановки на границах Украины пока не наблюдается. Об этом сообщает информагентство PA со ссылкой на представителя премьерской канцелярии.
По его словам, Джонсон заявил, что Лондон «возглавляет усилия», направленные на согласование западного пакета санкций, которые будут применены против Москвы в случае военного вторжения на Украину.
Вместе с тем британский премьер надеется на дипломатическое решение возможного конфликта. Также Джонсон заявил о праве Украины стремиться к членству в НАТО и самостоятельно определять свою судьбу, передает ТАСС.
Во вторник Борис Джонсон прибыл в Киев, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьер Италии Марио Драги ранее во вторник заявил, что сторонам украинского конфликта следует придерживаться деэскалации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Блинкен заявил о готовности США продолжать диалог по безопасности
- Аксёнов объяснил Раде причины присоединения Крыма к России
- В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации для людей старше 50 лет
- СМИ: Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении
- Власти Красноярского края окажут помощь семье застреленного солдата-срочника
- Джонсон не увидел деэскалации на границах Украины
- Голикова заявила, что россияне смогут получать поддержку по одному заявлению
- В ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона»
- В Балашихе наледь упала на женщину с детьми
- Иммунолог рассказал о факторах точности ПЦР-тестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru