Джонсон и глава ЕК призвали сохранять бдительность в ближайшие часы
Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали мировое сообщество «сохранять бдительность» по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление было распространено канцелярией на Даунинг-стрит, 10 после телефонного разговора сторон.
Отмечается, что Джонсон и фон дер Ляйен «обсудили тяжелую ситуацию на границе с Украиной» и пришли к выводу, что миру нужно сохранять бдительность в ближайшие часы и дни. Кроме того, британские премьер призвал к дальнейшей работе ЕС и Великобритании над санкциями в отношении РФ.
Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский предупредил сограждан, что 15 февраля станет «критическим днем» в плане нагнетания различных слухов и появления фейков в СМИ для нагнетания паники и страха.
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