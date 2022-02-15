Джонсон и глава ЕК призвали сохранять бдительность в ближайшие часы

Соответствующее заявление было распространено канцелярией на Даунинг-стрит, 10 после телефонного разговора сторон.

Отмечается, что Джонсон и фон дер Ляйен «обсудили тяжелую ситуацию на границе с Украиной» и пришли к выводу, что миру нужно сохранять бдительность в ближайшие часы и дни. Кроме того, британские премьер призвал к дальнейшей работе ЕС и Великобритании над санкциями в отношении РФ.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский предупредил сограждан, что 15 февраля станет «критическим днем» в плане нагнетания различных слухов и появления фейков в СМИ для нагнетания паники и страха.



