Джо Байден разрешил блокировать банки за сделки с российским ОПК
Американский лидер Джо Байден подписал указ, согласно которым банки, сотрудничающие с российским военно-промышленным комплексом (ОПК) могут быть отключены от финансовой системы США.
Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, право накладывать санкции предоставлено министру финансов США.
По итогам консультаций с госсекретарём, глава американского минфина сможет блокировать иностранные финансовые организации за содействие сделкам, связанным с российским военно-промышленным комплексом — в сфере обороны, технологий, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.
Отмечается, что введение санкции будет означать запрет на открытие счетов в США или ограничение их использования, а также блокировку имущества организации.
Ранее США расширили санкции против России, включив в обновлённый список четыре компании и один танкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru