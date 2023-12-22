Джо Байден разрешил блокировать банки за сделки с российским ОПК

Американский лидер Джо Байден подписал указ, согласно которым банки, сотрудничающие с российским военно-промышленным комплексом (ОПК) могут быть отключены от финансовой системы США.

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Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, право накладывать санкции предоставлено министру финансов США.

По итогам консультаций с госсекретарём, глава американского минфина сможет блокировать иностранные финансовые организации за содействие сделкам, связанным с российским военно-промышленным комплексом — в сфере обороны, технологий, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Отмечается, что введение санкции будет означать запрет на открытие счетов в США или ограничение их использования, а также блокировку имущества организации.

Ранее США расширили санкции против России, включив в обновлённый список четыре компании и один танкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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