Джо Байден разрешил блокировать банки за сделки с российским ОПК

Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, право накладывать санкции предоставлено министру финансов США.

По итогам консультаций с госсекретарём, глава американского минфина сможет блокировать иностранные финансовые организации за содействие сделкам, связанным с российским военно-промышленным комплексом — в сфере обороны, технологий, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Отмечается, что введение санкции будет означать запрет на открытие счетов в США или ограничение их использования, а также блокировку имущества организации.

Ранее США расширили санкции против России, включив в обновлённый список четыре компании и один танкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

