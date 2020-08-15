Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию
Два депутата Европарламента (ЕП) сообщили, что их не пустили в Белоруссию. Как передает РИА Новости, речь идет о польском депутате Роберте Бедроне и литовском депутате Пятрасе Ауштрявичюсе.
Отмечается, что депутаты сделали совместное заявление, в котором отметили, что отказ во въезде говорит о том, что белорусские власти «отказываются от любой возможности для диалога».
Политики также призвали институты ЕС проявить настойчивость в поддержке и защите народа Белоруссии, стремящегося к жизни в демократической стране с верховенством закона и уважением прав и свобод человека.
В Белоруссии шестой день продолжаются протесты против результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с результатом в 80%. Участники протестов заявляют о фальсификации результатов, участвуя в митингах, их разгоняют силовики.
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