Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Отмечается, что депутаты сделали совместное заявление, в котором отметили, что отказ во въезде говорит о том, что белорусские власти «отказываются от любой возможности для диалога».

Политики также призвали институты ЕС проявить настойчивость в поддержке и защите народа Белоруссии, стремящегося к жизни в демократической стране с верховенством закона и уважением прав и свобод человека.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты против результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с результатом в 80%. Участники протестов заявляют о фальсификации результатов, участвуя в митингах, их разгоняют силовики.

